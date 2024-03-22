Рынок акций РФ на неделе просел ниже 3300п по индексу МосБиржи в преддверии заседания ЦБ РФ

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе просел в преддверии мартовского заседания Банка России, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent локально опускалась к $85 за баррель после роста выше $87), сдерживающим фактором выступили позитивные сигналы с внешних фондовых площадок (в США индексы обновили максимумы). ЦБ РФ на заседании 22 марта ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но дал сигнал о сохранении жестких кредитных условий в экономике в целях замедления инфляции. Индекс МосБиржи на неделе опустился ниже рубежа 3300 пунктов.

В период 18-22 марта индекс МосБиржи просел на 0,8% и составил 3273,49 пункта, индекс РТС потерял 0,6% и достиг 1113,05 пункта на фоне снижения доллара до 92,64 руб./$1 (-0,26 рубля) и подросшей майской нефти Brent до $85,71 за баррель (+0,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $86 за баррель) и политической стабильности в России после прошедших президентских выборов; индекс МосБиржи просел ниже 3300 пунктов (к 3296 пунктам) из-за укрепления рубля. Стабилизировались при рекордных оборотах бумаги "ТКС Холдинга" на первых торгах после завершения процесса редомициляции, раллировали акции Росбанка (+9,8%).

Голосование на выборах президента РФ проводилось в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Владимир Путин победил на выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Путин выразил удовлетворение работой правительства и других государственных структур и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками.

Акции МКПАО "ТКС Холдинг", созданного в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, по итогам первых торгов в понедельник не изменились в цене: цена сделок к закрытию основной сессии составила 3057 рубля за штуку, хотя в начале торгов цена опускалась в район 2870 рублей (-6%). Объем торгов бумагами за день превысил 39,125 млрд рублей.

Совет директоров "НоваБев Групп" (+2,1%, до 5855 рубля) в понедельник рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 225 руб. (текущая доходность 3,8%) с закрытием реестра 13 мая и собранием акционеров 25 апреля.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз из-за локальной фиксации прибыли игроками, несмотря на выросшую нефть (Brent превысила $87 за баррель) и ослабление рубля; индекс МосБиржи откатился до 3265 пунктов (уровень конца февраля) на бумагах нефтяных компаний во главе с "Газпром нефтью" (-5,1%). Выросли бумаги "ТКС Холдинга" (+5%) и "Яндекса" (+2,6%).

"Яндекс" обновил максимум с февраля 2022 года на фоне выхода отчета облачной платформы Yandex Cloud (выручка сервиса выросла за год на 70%, до 13,3 млрд руб., а число пользователей увеличилось на 20%, до 29,3 млн).

Нефть обновила максимумы с конца октября на фоне новостей об атаках украинских дронов на российские НПЗ, а также статистики о росте промпроизводства в Китае в январе-феврале на 7% в годовом выражении (рекорд за три года).

Холдинг SFI (-1%) анонсировал проведение IPO своей "дочки" - лизинговой компании "Европлан".

В среду рынок акций РФ умеренно подрос в рамках коррекции после отката накануне, отскок сдерживался просевшей нефтью (Brent упала ниже $86 за баррель) и укреплением рубля на фоне ожиданий итогов заседаний Федрезерва США (среда) и ЦБ РФ (пятница) по ключевым ставкам. Индекс МосБиржи остался ниже 3270 пунктов после роста днем выше 3285 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+4,3%), во "втором эшелоне" просел Росбанк (-4,1%).

Чистая прибыль "Транснефти" (+1,5%) по МСФО за 2023 год выросла на 22,2% - до 296,5 млрд рублей, сообщила компания. Таким образом, чистая прибыль за IV квартал составила 51,2 млрд рублей, что оказалось выше консенсус-прогноза в 45,9 млрд рублей. Совет директоров ПАО "Интер РАО" (+0,1%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,326 руб. на акцию (доходность 8% годовых, дивидендная отсечка установлена на 3 июня).

Акции Росбанка подешевели на новостях о цене размещения ценных бумаг "ТКС Холдинга" в рамках допэмиссии для покупки Росбанка. Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3423,62 рубля за штуку (выше рынка).

В четверг рынок акций РФ вновь смог умеренно подрасти на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и замедления укрепления рубля, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась к $85,3 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3285 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (+3,8%) и металлургических компаний, аутсайдерами выступили бумаги ПАО "ТКС Холдинг" (-2,8%).

Акции АФК "Система" выросли в ожидании сильных финансовых результатов холдинга за 2023 год. Совет директоров "Роснефти" (+0,4%) 28 марта рассмотрит вопрос о реализации программы приобретения акций НК на открытом рынке, сообщил эмитент.

Федрезерв США ожидаемо не стал менять ставки, но повысил прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%. Прогноз на 2025 год был улучшен до 2% с 1,8%, на 2026 год - до 2% с 1,9%. Тем временем ожидания в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранены на уровне 2,4%, на 2025 год - повышены до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлены на уровне 2%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня. Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания заявил, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Банк Англии в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, Центробанк Турции неожиданно повысил ставку до 50% с 45% годовых.

МКПАО "Лента" (+3,9%) по итогам IV квартала 2023 года получила EBITDA в размере 17,9 млрд рублей, что на 84,7% выше аналогичного показателя 2022 года. Банк России включил "СПБ биржу" (+3%) в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" (+2,7%) по РСБУ в 2023 году выросла до 1,8 млрд рублей с 405,4 млн рублей годом ранее. Выросли акции банка "Санкт-Петербург" (+2,5% и +3,1% "префы") на фоне утверждения дивидендной политики в новой редакции, Набсовет банка рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию (с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф").

Выручка интернет-холдинга VK (+0,5%) в 2023 году увеличилась на 36% по сравнению с 2022 годом (до 132,8 млрд рублей), однако скорректированный показатель EBITDA упал до 495 млн рублей с 19,98 млрд рублей в 2022 году.

В пятницу рынок акций РФ просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, ожидаемого решения ЦБ РФ оставить неизменной ключевую ставку на уровне 16% годовых и сигнала регулятора о продолжительном поддержании жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к цели.

Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, жесткость рынка труда вновь усилилась. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, заявил ЦБ.

Наблюдательный совет X5 Retail (+0,4%) принял решение не объявлять выплату дивидендов акционерам по итогам 2023 года. Также негативом для рынка стала рекомендация Совета директоров "ЛУКОЙЛа" (-0,9%) по финальным дивидендам за 2023 год: менеджмент предложил выплатить 498 рублей на акцию (за 9 месяцев 2023 года было выплачено 447 рублей на акцию), тогда как консенсус-прогноз предполагал выплаты в размере 686,4 рубля на акцию. Реестр для получения дивидендов НК закрывается 7 мая.

В период 18-22 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели "префы" "Мечела" (-7%), акции ПАО "Россети Сибирь" (-6%), ГК "Самолет" (-4%); лучше рынка оказались бумаги "ВУШ Холдинг" (+14%), "Группы Астра" (+9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+9%).

Рынок акций РФ в конце марта может возобновить попытки роста благодаря дивидендным ожиданиям, корпоративным отчетам и вероятному продолжению подъема нефти. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3250-3320 пунктов, для индекса РТС - 1100-1150 пунктов с оглядкой на вероятное ослабление рубля после заседания ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".