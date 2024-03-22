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22 марта 2024 года 19:15

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 22 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного расширились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 18 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали небольшое снижение в ожидании итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Исходя из котировок фьючерсов, рынок оценивал примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%. ФРС США будет вынуждена удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем того ожидает рынок, показывали результаты опроса ученых-экономистов, проведенного Financial Times. Свыше двух третей респондентов отметили, что в текущем году ФРС снизит ставку два раза или один. Наиболее вероятная дата первого снижения, по мнению экономистов, - июль или сентябрь. Участники рынка тем временем ждут, что Федрезерв понизит ставку трижды, причем начнет в июне.

Во вторник снижение котировок US Treasuries приостановилось, и рынок базовых активов 19 и 20 марта так же, как и сектор российских еврооблигаций, уже не демонстрировал ярко выраженной динамики. Статданные, обнародованные во вторник, показали максимальный за 9 месяцев рост числа новостроек в США. Число домов, строительство которых было начато в феврале, увеличилось на 10,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,521 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек равнялось 1,374 млн (снижение на 12,3%), а не 1,331 млн (падение на 14,8%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в феврале на 7,1% с ранее объявленного январского уровня.

Расстановка сил как на мировых долговых рынках, так и на рынке отечественных евробондов после завершившегося мартовского заседания Федеральной резервной системы не изменилась, колебания котировок продолжились в рамках бокового диапазона. Федрезерв сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году. Это было позитивно воспринято трейдерами, поскольку некоторые эксперты предполагали, что прогноз будет пересмотрен в пользу двух снижений. В то же время прогнозы для дальнейшей траектории ставки изменились: теперь ожидается, что к концу 2025 года ставка составит 3,9% (3,6% в декабре), к концу 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное изменение числа заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 209 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что число заявок составит 213 тыс.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале выросли на 9,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 3,94 млн домов с январского уровня в 4 млн.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках заметно улучшилась, котировки US Treasuries продемонстрировали уже умеренный рост, в то время как рынок отечественных евробондов продолжил находиться в безыдейном состоянии. В результате произошло некоторое расширение суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,02% - до 66,84% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,29% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,03%, до 66,44% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, до 9,55% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в стоимости за пять дней на 3,7%, подорожав до 52,28% от номинала (его доходность снизилась на 35 базисных пунктов и составила 10,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,64% - до 79,93% от номинала (их доходность опустилась на 17 базисных пунктов и составила 15,57% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 0,07% - до 66,37% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов и составила 17,98% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 1,64%, до 69,65% от номинала (их доходность снизилась на 103 базисных пункта, составив 12,11% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году за неделю выросла на 0,79% и составила 66,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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