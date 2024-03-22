"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Сбербанка

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 348,5 руб. для обоих типов бумаг. Потенциал роста составляет 17,8% для "обычки" и 17,6% для "префов", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Сбербанк в 2023 году продемонстрировал уверенное восстановление финансовых показателей после кризисного 2022 год, - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. - При этом мы ожидаем, что, благодаря лидирующему положению в отрасли и эффективной бизнес-модели, ведущий кредитор страны продолжит демонстрировать позитивную динамику доходов по основным направлениям деятельности и прибыли в ближайшие годы, а также будет и далее выплачивать щедрые дивиденды. Акции Сбера заметно подорожали за последний год, однако, по нашей оценке, все еще обладают неплохим потенциалом роста".

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