Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

"Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2П23 в 498 руб./акцию, на 27% ниже консенсус-прогноза (дивидендная доходность - 6,7%). Новость о низкой по сравнению с прогнозами дивидендной рекомендации оцениваем как негативную для котировок "ЛУКОЙЛа": она разочарует в первую очередь инвесторов, ориентирующихся на большие выплаты", - пишут эксперты.

Компания не раскрывала финансовые результаты за 2022 год, а за 2023 год - только в сокращенном виде, напоминают Бахтин и Мордовцев. Точно определить размер скорректированного свободного денежного потока в отчетности за прошлый год аналитикам не представляется возможным ввиду отсутствия необходимой информации.

"Исходя из 19%-го роста нескорректированного денежного потока в 2П23 относительно 1П23, рынок ориентировался на дивиденды в большем размере и определенно выше 500 руб. на акцию, - указывают стратеги инвестбанка. - Кроме того, в связи с отсутствием доступа на международные рынки долга "ЛУКОЙЛ" с 2022 года может делать негативные корректировки своей дивидендной базы, о чем компания сообщила при объявлении дивидендов за 1П23. Мы в оценке "ЛУКОЙЛа" ориентируемся на метод дисконтирования денежных потоков (17%-ная доходность FCF за 2023 год)".

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