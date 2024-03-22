ПСБ подтверждает прогнозную цену бумаг X5 на уровне 3100 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену бумаг X5 Retail Group на уровне 3100 рублей за штуку и сохраняют позитивный взгляд на перспективы компании, сообщается в комментарии банка.

"X5 Group ожидаемо сильно отчиталась за 2023 год, - пишет аналитик Екатерина Хейфец. - Компания имеет привлекательную бизнес-модель: развитие магазинов "у дома", экспансия географии продаж. Помимо публикации отчётности, менеджмент X5 сообщил, что набсовет компании не будет объявлять выплату дивидендов. На новости расписки компании потеряли 2,5%. Считаем реакцию инвесторов избыточной. Поскольку Х5 зарегистрирована в Голландии и нет информации по редомициляции, надежд на выплаты "дочек" в отношении материнской компании не было и до заявления".

Эксперт сохраняет положительный взгляд на компанию, хотя видит риски из-за иностранной регистрации компании (в этом плане более привлекательно выглядит дивидендный "Магнит"). В начале марта X5 была включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). По мнению Хейфец, это включение не несёт для компании юридических последствий, но может стать сигналом к обсуждению переезда.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.