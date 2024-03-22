Индекс Мосбиржи готов возобновить рост на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи готов возобновить рост на следующей неделе при появлении позитивных драйверов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций начнет следующую неделю недалеко от важных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС 3260 и 1105 пунктов соответственно, стабилизация ниже которых может спровоцировать новые краткосрочные продажи со следующими целями движения 3190 и 1080 пунктов, - отмечает эксперт. - Против покупателей по индексу РТС по-прежнему выступает локальная слабость рубля, а по индексу Мосбиржи - отсутствие новых значимых идей для масштабного роста, учет в ценах многих дивидендных историй и высокие процентные ставки в стране, которые делают более привлекательными безрисковые депозиты и гособлигации. В целом индекс Мосбиржи, однако, сохраняет устойчивость и выглядит готовым к возобновлению повышения при поступлении позитивных драйверов, которыми могут стать, например, объявления о высоких итоговых дивидендах Сбербанка, "МТС", "Ростелекома" и нефтяных эмитентов".

По мнению Кожуховой, инвесторы продолжают интересоваться акциями роста, такими как "Яндекс", Ozon, X5 Retail Group, "ТКС Холдинг". Аналитик напоминает, что на следующей неделе закроется дивидендный реестр по "Новатэку", от акционеров "Черкизово" ожидают одобрения итоговых дивидендов за 2023 год, совет директоров "Роснефти" рассмотрит вопрос приобретения акций на рынке, "РусАгро" и X5 Retail Group проведут собрания акционеров, а Henderson - День инвестора.

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