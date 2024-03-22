.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Сохранение ставки ЦБР на высоком уровне продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы - Совкомбанк
.
22 марта 2024 года 15:48
Сохранение ставки ЦБР на высоком уровне продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы - Совкомбанк
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне 16% годовых продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы наряду с обязательной продажей валютной выручки, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов, - пишет эксперт. - Посредством удержания жёстких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню. Мы считаем маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,3% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года" В целом риторика Банка России, на взгляд аналитика, немного смягчилась по сравнению с предыдущим заседанием, отражая замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий. В то же время ЦБ сохранил фразу о продолжительном поддержании жёстких денежно-кредитных условий. "Сигнал Банка России на ближайшие заседания остаётся нейтральным, поэтому мы считаем, что Банк России на следующем заседании 26 апреля снова сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%, - прогнозирует Васильев. - В базовом сценарии мы ожидаем, что темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы продолжат замедляться из-за стабильного курса рубля и жёстких денежно-кредитных условий. Мы считаем, что Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку 16% и перейдёт к снижению ключевой ставки в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция будет устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%.В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы до 17%, если инфляция не будет замедляться". Эксперт Совкомбанка считает, что решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю наряду с обязательной продажей валютной выручки, подчеркивается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА
.
22 марта 2024 года 18:58
Пара рубль/доллар может завершить март в диапазоне 92-93,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Рубль на этой неделе пытался, хотя и не очень успешно, окрепнуть и отыграть потери предвыборной недели, - напоминают аналитики. - Торговая активность в паре доллар-рубль возросла,... читать дальше
.22 марта 2024 года 18:53
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 3030 руб. за расписку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа X5 представила свои финансовые результаты за 4К23, которые оказались немного лучше наших прогнозов, -... читать дальше
.22 марта 2024 года 18:36
Удвоение капитализации российского рынка акций к 2030 году вполне реально, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что к 2030 году капитализация российского фондового рынка должна... читать дальше
.22 марта 2024 года 18:21
Бумаги "РусАгро" интересны для покупки, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Игната Иванова. "Расписки "РусАгро" за 12 месяцев почти удвоились в цене и все еще сохраняют потенциал для роста, - отмечает эксперт. - Один из крупнейших российских вертикально интегрированных... читать дальше
.22 марта 2024 года 18:02
ЦБ РФ, скорее всего, начнет осторожное снижение ключевой ставки с июля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Как и в февральском пресс-релизе, регулятор не... читать дальше
.22 марта 2024 года 17:29
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне $132 за штуку c потенциалом снижения 20,5%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Финансовые показатели Qualcomm в 2024 финансовом году будут оставаться под давлением из-за ожидаемой... читать дальше
.22 марта 2024 года 16:56
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. "Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2П23 в 498 руб./акцию, на 27% ниже консенсус-прогноза (дивидендная доходность -... читать дальше
.22 марта 2024 года 16:49
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену бумаг X5 Retail Group на уровне 3100 рублей за штуку и сохраняют позитивный взгляд на перспективы компании, сообщается в комментарии банка. "X5 Group ожидаемо сильно отчиталась за 2023 год, - пишет аналитик Екатерина Хейфец. - Компания... читать дальше
.22 марта 2024 года 16:20
Индекс Мосбиржи готов возобновить рост на следующей неделе при появлении позитивных драйверов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций начнет следующую неделю недалеко от важных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС 3260 и 1105 пунктов... читать дальше
.22 марта 2024 года 15:40
Москва. 22 марта. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и после роста в предыдущие сессии. Чуть ранее рубль нейтрально отреагировал на решение Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно было ожидаемо рынком. читать дальше
.22 марта 2024 года 15:21
Цена золота сохраняет настрой на преодоление отметки $2200 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Цены на золото после обновления исторического пика $2225 /унц. скорректировались вниз, но при положении выше поддержки $2130/унц.... читать дальше
.22 марта 2024 года 15:01
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Сегежа групп" на фоне слабой отчетности за 4К23, говорится в комментарии. "Результаты компании за 4К23 ожидаемо слабые, - отмечают эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалёв. - Ключевые показатели (кроме выручки)... читать дальше
.22 марта 2024 года 14:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $133 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,6%, стоп-приказ: $119,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. Moderna и Merck начнут фазу II/III исследования... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:58
Акции "Сегежа Групп" непривлекательны для покупок в настоящее время в связи со слабыми финансовыми показателями и неопределенностью в части возможности сокращения долговой нагрузки, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". Ведущий российский вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг... читать дальше
.22 марта 2024 года 13:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Татнефти" с целью 779 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 667 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Текущая оценка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.