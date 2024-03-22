Цена золота сохраняет настрой на преодоление отметки $2200/унц. - "Велес Капитал"

Цена золота сохраняет настрой на преодоление отметки $2200 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Цены на золото после обновления исторического пика $2225 /унц. скорректировались вниз, но при положении выше поддержки $2130/унц. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) сохраняют настрой на развитие роста и стабилизацию выше $2200/унц. в условиях высокой инфляции в развитых экономиках, спроса на металл со стороны центральных банков и надежд на смягчение позиций ФРС и ЕЦБ во второй половине текущего года", - пишут аналитики.

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