"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $133

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $133 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,6%, стоп-приказ: $119,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Moderna и Merck начнут фазу II/III исследования вакцины V940 (или мРНК-4157) для пациентов с плоскоклеточным раком кожи. Ожидается, что исследование начнется 18 апреля. Кроме этого, Merck завершает приобретение компании Harpoon Therapeutics Inc. за $650 млн. Сделка расширяет портфель онкологических препаратов компании, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью $133. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $119,3 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1", - указывают в "Финаме".

Merck & Co - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

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