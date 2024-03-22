"БКС МИ" сохраняет негативную оценку бумаг ВК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены бумаг "ВК", сообщается в обзоре аналитиков.

"Ожидаемо сильная выручка в результатах эмитента за 2П23 по МСФО, но очень слабая EBITDA. Инвестиции могут поддержать рост выручки в будущем, но текущие тренды по рентабельности выглядят слабо. Мы видим риски для нашего прогноза EBITDA на 2024 год, который и так предполагает несправедливо высокий EV/EBITDA 13х", - указывают эксперты.

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