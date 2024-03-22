Грядущие IPO могут подогреть интерес к акциям АФК Система - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции АФК "Система" на текущий момент недооценены на российском фондовом рынке и успешное проведение IPO аффилированной компании сможет увеличить интерес инвесторов к холдингу, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент в настоящее время владеет следующим портфелем публичных компаний: "МТС" (42,09%), Ozon (31,8%), "Сегежа Групп" (62,20%) и Etalon (48,8%). Совокупная рыночная стоимость владения этими активами составляет 532 млрд рублей. С учетом дисконта за управление и величины чистого долга корпоративного центра получаем оценку чистых активов АФК "Система" на уровне 260 млрд рублей, - указывают эксперты. - На данный момент капитализация холдинга составляет 193 млрд рублей, что указывает на 35%-ую рыночную недооценку акций (только по портфелю публичных компаний) или на целевую цену за акцию на уровне 27 рублей. В данный момент акции эмитента торгуются с мультипликатором P/BV на уровне 1".

Президент АФК "Система" Тагир Ситдеков в сентябре 2023 года назвал возможных претендентов на IPO в 2024 году из числа портфельных компаний группы, напоминают аналитики: сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медицинских центров "Медси", агрохолдинг "Степь" и фармкомпания "Биннофарм". Не исключено и размещение акций МТС банка до конца 2024 года.

Также есть информация о возможном IPO группы "Элемент", крупнейшего в России производителя микроэлектроники, констатируют эксперты "Газпромбанк Инвестиций". Группа компаний "Элемент" была создана на базе активов АФК "Система" и "Ростеха" в 2019 году. В ходе первичного размещения планируется привлечь 10-15 млрд рублей при рыночной оценке 100-150 млрд рублей.

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