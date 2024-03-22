.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром консолидируется у 3290п по индексу МосБиржи в ожидании монетарных сигналов от ЦБ РФ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ составила 0,68%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,68% после повышения на 0,86% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,69% после 7,44% в январе. Рост цен в феврале оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,65%
 
"Опора России" просит скорректировать законопроект об оборотных штрафах
Субъекты малого бизнеса окажутся под риском банкротства, если штрафы за утечку персональных данных будут одобрены в нынешней конфигурации. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина автору инициативы о введении...
 
Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции
Власти намерены ужесточить контроль за стандартами производства всей продукции. Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, который обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым они...
 
Цена денег для заемщиков бьет рекорды
Полная стоимость кредитов в сегменте кредитов наличными к 1 марта т.г. составила 31,4% годовых, установив многолетний рекорд. Это следует из данных БКИ "Скоринг бюро", пишет "Коммерсант". В результате показатель превысил результат марта 2022 года,...
 
22 марта 2024 года 11:35

Рынок акций РФ утром консолидируется у 3290п по индексу МосБиржи в ожидании монетарных сигналов от ЦБ РФ

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели нефть и металлы) и ослабления рубля, игроки ждут итогов мартовского заседания ЦБ РФ и сигналов регулятора о дальнейшей монетарной политике. Индекс МосБиржи топчется в районе 3290 пунктов, при этом выросли акции "ТКС Холдинга" (+1,8%) и просели бумаги "Яндекса" (-1%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3290,16 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1123,46 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 92,24 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу можно ожидать сохранения попыток выкупить просадку, произошедшую на этой неделе. Нефть остается высокой, в том числе и по причине атак на российские НПЗ, что удерживает рынок от сильного снижения. Решение по ставке ЦБ РФ очевидно (неизменность на уровне 16% годовых), но важны комментарии регулятора, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный взгляд на рынок акций РФ остается позитивным. По индексу МосБиржи ожидается возврат к цели 3300 пунктов, и в дальнейшем восходящей тренд может продолжиться. При этом ближайшая поддержка находится на уровне 3200 пунктов. Важным событием пятницы станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке: ставка, скорее всего, останется на текущем уровне, однако важна риторика главы российского регулятора. В США с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, а также выйдут данные по количеству буровых установок, напомнили эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в пятницу индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3310 пунктов. "Сегодняшнее решение ЦБ РФ по ставке, как мы считаем, сильно не повлияет на рынок акций. Инвесторы ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых", - отмечает он.

Акции "ТКС Холдинга" вернулись к ценовым уровням, которые были в последний день перед редомициляцией. Ожидаются сообщения о заседании совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" по дивидендам - это должно придать импульс акциям компании. Обновили годовые максимумы бумаги АФК "Система" на фоне новостей о планах провести IPO еще одной дочерней компании - ГК "Элемент", отмечает Головинов.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-0,7%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,2%) обновили свои исторические максимумы.

Поддержку рынку оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей намерение снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в этом году. Кроме того, сильные статданные повысили оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США и перспектив корпоративных прибылей.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания регулятора, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост продаж жилья на вторичном рынке США в феврале, а также первое за два года повышение индекса опережающих показателей Conference Board - индикатора ожидаемого развития экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

В Азии в пятницу индексы акций преимущественно снизились (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне четверга).

Давление на азиатские рынки оказало укрепление доллара США в связи с растущими ожиданиями, что крупные мировые ЦБ перейдут к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем ФРС. Ранее на этой неделе ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне, а швейцарский ЦБ неожиданно снизил ставку.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу опустил справочный курс юаня максимально с начала февраля, что было воспринято трейдерами как сигнал того, что ЦБ дает "зеленый свет" ослаблению нацвалюты в условиях неравномерного экономического роста.

Вышедшие в Японии в пятницу статданные показали, что инфляция в стране усиливается, и это говорит в пользу недавнего решения Банка Японии об отказе от политики отрицательных процентных ставок.

Потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с ноября, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,2% в январе.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце также повысились на 2,8% в годовом выражении (+2% в январе). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 23 месяца подряд.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают корректироваться вниз.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $85,39 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $80,71 за баррель (-0,4% и -0,3% в четверг).

Во вторник, 19 марта, цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара на итогах заседания Федрезерва, который предполагает, что ставка в ближайшие два года будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+6,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,2% и +9,8% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,3%).

Подешевели акции SFI (MOEX: SFIN) (-3,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,4%), Росбанка (MOEX: ROSB) (-2,2%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group по итогам IV квартала 2023 года ожидаемо получил чистый убыток по МСФО в размере 5,55 млрд рублей против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA упал в годовом выражении в 1,9 раза - до 2,28 млрд рублей с 4,35 млрд рублей в IV квартале 2022 года. Выручка при этом выросла на 45%, составив 24,78 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики шести инвестбанков прогнозировали чистый убыток Segezha по итогам IV квартала на уровне 5,2 млрд рублей, OIBDA - 2,4 млрд рублей, выручку - 24,6 млрд рублей.

По итогам всего 2023 года чистый убыток Segezha по МСФО составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году на уровне 6,05 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,89 млрд рублей (из них 3,32 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинга", 2,73 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,16 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 марта 2024 года 18:58
Пара рубль/доллар может завершить март в диапазоне 92-93,5 руб./$1 - ПСБ
Пара рубль/доллар может завершить март в диапазоне 92-93,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Рубль на этой неделе пытался, хотя и не очень успешно, окрепнуть и отыграть потери предвыборной недели, - напоминают аналитики. - Торговая активность в паре доллар-рубль возросла,...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:53
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 3030 руб. за расписку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа X5 представила свои финансовые результаты за 4К23, которые оказались немного лучше наших прогнозов, -...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:36
Удвоение капитализации российского рынка акций к 2030г вполне реально - Freedom Finance Global
Удвоение капитализации российского рынка акций к 2030 году вполне реально, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что к 2030 году капитализация российского фондового рынка должна...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:21
Бумаги РусАгро интересны для покупки - "Финам"
Бумаги "РусАгро" интересны для покупки, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Игната Иванова. "Расписки "РусАгро" за 12 месяцев почти удвоились в цене и все еще сохраняют потенциал для роста, - отмечает эксперт. - Один из крупнейших российских вертикально интегрированных...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 18:02
ЦБ РФ, скорее всего, начнет осторожное снижение ставки с июля - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, начнет осторожное снижение ключевой ставки с июля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Как и в февральском пресс-релизе, регулятор не...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 17:29
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне $132 за штуку c потенциалом снижения 20,5%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Финансовые показатели Qualcomm в 2024 финансовом году будут оставаться под давлением из-за ожидаемой...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 16:56
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. "Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2П23 в 498 руб./акцию, на 27% ниже консенсус-прогноза (дивидендная доходность -...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 16:49
ПСБ подтверждает прогнозную цену бумаг X5 на уровне 3100 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену бумаг X5 Retail Group на уровне 3100 рублей за штуку и сохраняют позитивный взгляд на перспективы компании, сообщается в комментарии банка. "X5 Group ожидаемо сильно отчиталась за 2023 год, - пишет аналитик Екатерина Хейфец. - Компания...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 16:20
Индекс Мосбиржи готов возобновить рост на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи готов возобновить рост на следующей неделе при появлении позитивных драйверов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций начнет следующую неделю недалеко от важных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС 3260 и 1105 пунктов...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 15:48
Сохранение ставки ЦБР на высоком уровне продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы - Совкомбанк
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне 16% годовых продолжит оказывать поддержку рублю в ближайшие месяцы наряду с обязательной продажей валютной выручки, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых....    читать дальше
.
22 марта 2024 года 15:40
Рубль дешевеет к мировым валютам после укрепления в предыдущие сессии и перед выходными днями
Москва. 22 марта. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и после роста в предыдущие сессии. Чуть ранее рубль нейтрально отреагировал на решение Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.    читать дальше
.
22 марта 2024 года 15:21
Цена золота сохраняет настрой на преодоление отметки $2200/унц. - "Велес Капитал"
Цена золота сохраняет настрой на преодоление отметки $2200 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Цены на золото после обновления исторического пика $2225 /унц. скорректировались вниз, но при положении выше поддержки $2130/унц....    читать дальше
.
22 марта 2024 года 15:01
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Сегежа групп
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Сегежа групп" на фоне слабой отчетности за 4К23, говорится в комментарии. "Результаты компании за 4К23 ожидаемо слабые, - отмечают эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалёв. - Ключевые показатели (кроме выручки)...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 14:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $133
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $133 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,6%, стоп-приказ: $119,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. Moderna и Merck начнут фазу II/III исследования...    читать дальше
.
22 марта 2024 года 13:58
Акции Сегежа непривлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Сегежа Групп" непривлекательны для покупок в настоящее время в связи со слабыми финансовыми показателями и неопределенностью в части возможности сокращения долговой нагрузки, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". Ведущий российский вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.