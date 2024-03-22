Рынок акций РФ утром консолидируется у 3290п по индексу МосБиржи в ожидании монетарных сигналов от ЦБ РФ

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели нефть и металлы) и ослабления рубля, игроки ждут итогов мартовского заседания ЦБ РФ и сигналов регулятора о дальнейшей монетарной политике. Индекс МосБиржи топчется в районе 3290 пунктов, при этом выросли акции "ТКС Холдинга" (+1,8%) и просели бумаги "Яндекса" (-1%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3290,16 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1123,46 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 92,24 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу можно ожидать сохранения попыток выкупить просадку, произошедшую на этой неделе. Нефть остается высокой, в том числе и по причине атак на российские НПЗ, что удерживает рынок от сильного снижения. Решение по ставке ЦБ РФ очевидно (неизменность на уровне 16% годовых), но важны комментарии регулятора, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный взгляд на рынок акций РФ остается позитивным. По индексу МосБиржи ожидается возврат к цели 3300 пунктов, и в дальнейшем восходящей тренд может продолжиться. При этом ближайшая поддержка находится на уровне 3200 пунктов. Важным событием пятницы станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке: ставка, скорее всего, останется на текущем уровне, однако важна риторика главы российского регулятора. В США с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, а также выйдут данные по количеству буровых установок, напомнили эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в пятницу индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3310 пунктов. "Сегодняшнее решение ЦБ РФ по ставке, как мы считаем, сильно не повлияет на рынок акций. Инвесторы ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых", - отмечает он.

Акции "ТКС Холдинга" вернулись к ценовым уровням, которые были в последний день перед редомициляцией. Ожидаются сообщения о заседании совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" по дивидендам - это должно придать импульс акциям компании. Обновили годовые максимумы бумаги АФК "Система" на фоне новостей о планах провести IPO еще одной дочерней компании - ГК "Элемент", отмечает Головинов.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-0,7%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,2%) обновили свои исторические максимумы.

Поддержку рынку оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей намерение снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в этом году. Кроме того, сильные статданные повысили оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США и перспектив корпоративных прибылей.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания регулятора, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост продаж жилья на вторичном рынке США в феврале, а также первое за два года повышение индекса опережающих показателей Conference Board - индикатора ожидаемого развития экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

В Азии в пятницу индексы акций преимущественно снизились (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне четверга).

Давление на азиатские рынки оказало укрепление доллара США в связи с растущими ожиданиями, что крупные мировые ЦБ перейдут к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем ФРС. Ранее на этой неделе ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне, а швейцарский ЦБ неожиданно снизил ставку.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу опустил справочный курс юаня максимально с начала февраля, что было воспринято трейдерами как сигнал того, что ЦБ дает "зеленый свет" ослаблению нацвалюты в условиях неравномерного экономического роста.

Вышедшие в Японии в пятницу статданные показали, что инфляция в стране усиливается, и это говорит в пользу недавнего решения Банка Японии об отказе от политики отрицательных процентных ставок.

Потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с ноября, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,2% в январе.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце также повысились на 2,8% в годовом выражении (+2% в январе). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 23 месяца подряд.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают корректироваться вниз.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $85,39 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $80,71 за баррель (-0,4% и -0,3% в четверг).

Во вторник, 19 марта, цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара на итогах заседания Федрезерва, который предполагает, что ставка в ближайшие два года будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+6,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,2% и +9,8% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,3%).

Подешевели акции SFI (MOEX: SFIN) (-3,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,4%), Росбанка (MOEX: ROSB) (-2,2%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group по итогам IV квартала 2023 года ожидаемо получил чистый убыток по МСФО в размере 5,55 млрд рублей против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA упал в годовом выражении в 1,9 раза - до 2,28 млрд рублей с 4,35 млрд рублей в IV квартале 2022 года. Выручка при этом выросла на 45%, составив 24,78 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики шести инвестбанков прогнозировали чистый убыток Segezha по итогам IV квартала на уровне 5,2 млрд рублей, OIBDA - 2,4 млрд рублей, выручку - 24,6 млрд рублей.

По итогам всего 2023 года чистый убыток Segezha по МСФО составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году на уровне 6,05 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,89 млрд рублей (из них 3,32 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинга", 2,73 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,16 млрд рублей на акции "Яндекса").