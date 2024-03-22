Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Сегежа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Сегежа Групп" на фоне нейтральной отчетности эмитента за четвертый квартал прошлого года, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Представленные результаты эмитента за 4К23 по МСФО оказались практически на уровне наших прогнозов. Как мы и ожидали, из-за ограниченных поставок в Китай и проблем с логистикой снижение рентабельности продолжилось. На чистую прибыль негативное влияние по-прежнему оказывают значительные процентные расходы. Принимая во внимание сокращение запасов пиломатериалов в Китае в конце прошлого года, которое должно подстегнуть цены, по итогам 1К24 ожидаем увидеть улучшение показателей выручки и OIBDA. Отчетность в целом оцениваем нейтрально и сохраняем по бумагам эмитента рейтинг "держать", - пишет эксперт.

"Сообщение "Сегежа Групп", которая допускает проведение докапитализации в этом году, на наш взгляд, может быть негативно воспринято рынком в краткосрочной перспективе. SPO, если состоится, пройдет, скорее всего, с дисконтом к текущей цене, но в долгосрочной перспективе поможет уменьшить долг и улучшит перспективы развития. Если же компания проведет допэмиссию по закрытой подписке, то мы увидим размытие долей миноритарных акционеров. Добавит рисков миноритариям и отсутствие ясности в отношении цены размещения", - отмечает Гайда в материале.

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