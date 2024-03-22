"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков.

"Банк России утвердил дробление акций "Норникеля", сообщила компания в пресс-релизе. Ранее акционеры одобрили дробление акций в соотношении 1 к 100 для повышения привлекательности и ликвидности бумаги. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров конвертация акций должна пройти 4 апреля - на 10-й рабочий день с даты регистрации такого изменения регулятором. Сроки соответствуют нашим ожиданиям сплита в апреле. Новость умеренно позитивна для настроений, - указывают эксперты. - При текущей цене около 15000 рублей за штуку бумага после дробления будет стоить порядка 150 рублей. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу: P/E на горизонте двенадцати месяцев на уровне 7,8х близок к историческому среднему в 8х".

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