Рубль сохраняет потенциал к укреплению на следующей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал к укреплению по отношению к доллару США на следующей неделе, на фоне мартовского налогового периода, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Поддержание жесткой денежно-кредитной политики позитивно для рубля в долгосрочной перспективе, но в моменте итоги пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке вряд ли окажут выраженное влияние на национальную валюту. Текущую неделю курс пары доллар/рубль может закончить вблизи 92-92,5 руб./$1. Впрочем, на фоне налогового периода у рубля на грядущей неделе останется потенциал к укреплению", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.