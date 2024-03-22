Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций PDD Holdings до $203

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. со $180 до $203 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика Романа Лукьянчикова.

Эксперт инвестиционной компании отмечает следующие моменты:

- Квартальные результаты эмитента превзошли ожидания инвесторов.

- Бизнес-модель PDD остается высококонкурентной и на отечественном рынке, и за рубежом.

- Стратегия руководства по наращиванию расходов на рекламу пока подтверждает свою действенность и даже приводит к улучшению операционной маржи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.