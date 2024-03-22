Бумаги Ленты не интересны для покупок в настоящее время - ПСБ

Бумаги "Ленты" не интересны для покупок в настоящее время на фоне негативной отчетности эмитента за 2023 год, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"По итогам года компания показала чистый убыток. Драйвером роста выручки стала недавно приобретенная "Монетка". Финрезультаты эмитента поддержали также рост сезонного спроса в IV квартале 2023 года и ускорение продовольственной инфляции. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли - в основном на персонал (+9,1% г/г) и коммунальные услуги (+22,1% г/г). Свободный денежный поток (FCF) за 2023 год оказался отрицательным (-43 млрд руб.), причина - рост капзатрат на открытие магазинов "Монетки" и ребрендинг "Ленты мини", - указывает эксперт. - Ставка на экспансию "Монетки", наращивание в портфеле малоформатных магазинов и развитие онлайн-каналов продаж смогут сделать бизнес-модель "Ленты" более привлекательной, однако это, а также планы по открытию 500 магазинов в формате "у дома" продолжат оказывать давление на финпоказатели в ближайший год".

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