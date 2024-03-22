Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Великобритании в феврале;

- индекс делового климата Германии Ifo в марте;

- Евросаммит, лидеры ЕС обсудят возможности использования замороженных активов РФ;

- решение ЦБ РФ по процентной ставке и пресс-конференция регулятора;

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- финансовые результаты X5 Retail Group за 2023 год по МСФО.

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