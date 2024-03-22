Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 22 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов мартовского заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Аналитики единогласно ждут, что Банк России второй раз сохранит ее на уровне 16% годовых. Регулятор не давал новых сигналов перед мартовским заседанием. В феврале, оставив ставку неизменной, ЦБ убрал из пресс-релиза стандартную формулировку о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). При этом сигнал можно считать нейтральным, пояснила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы исходим ровно из тех же соображений, которые перечислялись в предыдущем формате пресс-релиза, но наверное, мы решили, что к текущему моменту уже все это хорошо усвоили. Если будут направленные сигналы, они будут сформулированы теми же словами, которыми они формулировались и в прошлом. Здесь никаких сюрпризов не будет", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по итогам февральского заседания совета директоров.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей намерение снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в этом году. Кроме того, сильные статданные повысили оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США и перспектив корпоративных прибылей. Федрезерв сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост продаж жилья на вторичном рынке США в феврале, а также первое за два года повышение индекса опережающих показателей - индикатора ожидаемого развития экономики на ближайшие 3-6 месяцев. Индекс, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, увеличился в прошлом месяце на 0,1%. Рост отмечен впервые с февраля 2022 года. Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале выросли на 9,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 3,94 млн домов с январского уровня в 4 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу, исключение составляет японский индикатор. Давление на азиатские рынки оказывает укрепление доллара в связи с растущими ожиданиями, что крупные мировые ЦБ перейдут к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем ФРС. Народный банк Китая (НБК) в пятницу опустил справочный курс юаня максимально с начала февраля, что было воспринято трейдерами как сигнал того, что ЦБ дает "зеленый свет" ослаблению нацвалюты в условиях неравномерного экономического роста. Фондовый Shanghai Composite теряет в ходе торгов 1%, гонконгский Hang Seng - 2,6%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 снизились по 0,2% в пятницу.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,18%. Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что инфляция в стране усиливается, и это говорит в пользу недавнего решения Банка Японии об отказе от политики отрицательных процентных ставок. Потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 2,8% в годовом выражении - максимально с ноября, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,2% в январе. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце также повысились на 2,8% в годовом выражении (+2% в январе). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом экспертов.

В свою очередь нефтяной рынок продолжает опускаться в пятницу после снижения накануне по итогам второй сессии подряд. Во вторник цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,28 за баррель, что на 0,58% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,2%, до $85,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,6%, до $80,58 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,3%, до $81,07 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели. Снижение цен на нефть в четверг связано с "более быстрым, чем ожидалось, спадом в промышленном секторе одного из крупнейших мировых импортеров нефти - еврозоны", отмечает аналитик XS.com Самер Хасн. Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 марта снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,531 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,04% и составил 105,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 890,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+0,4%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,38%) и "МТС-001P-23" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-03" (-0,41%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,32%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) зафиксировало объем размещения облигаций серии 002Р-04 с привязкой к RUONIA на уровне 17 млрд рублей, облигаций серии 002Р-05 с привязкой к ключевой ставке ЦБ - на уровне 25 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен в размере 140 базисных пунктов, к ключевой ставке - 130 базисных пунктов. Срок обращения обоих займов - 3,5 года, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуски прошел 21 марта. При открытии книги заявок планируемый совокупный объем размещения двух выпусков составлял не менее 20 млрд рублей, а спред и к RUONIA, и к ключевой ставке - не выше 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 марта.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) планирует 27 марта провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001P-06 с офертой через 3 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 55-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 18-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России (действующей в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода) и 4,75%. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.