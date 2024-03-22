Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3270-3310п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3270-3310 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Предстоящее решение ЦБ РФ по ключевой ставке, как мы считаем, сильно не повлияет на рынок акций. Инвесторы ожидают ее сохранения на уровне 16%", - отмечает эксперт в комментарии.

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