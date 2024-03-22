Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 91,5-93 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 91,5-93 руб./$1 в течение торговой сессии пятницы, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром при крайне низкой торговой активности доллар традиционно пытается потихоньку подрастать, тяготея в отсутствие крупных игроков к уходу выше 92,5 руб./$1. Юань к рублю ввиду заметного ослабления китайской валюты на мировых рынках, напротив, под небольшим давлением. В целом продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, учитывая вероятное сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров перед налогами, пусть и несбалансированное внутри дня. Рассчитываем, что диапазон 91,5-93 руб./$1 сохранит свою актуальность и в пятницу, - пишет эксперт в комментарии. - Ждем новых попыток пары доллар/рубль уйти ниже, закрепление на более низких уровнях по-прежнему зависит от экспортеров"

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.