Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций XPeng до $11,4

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций XPeng с $10,4 до $11,4 за штуку, сообщается в материале аналитика Романа Лукьянчикова.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами инвесткомпании.

"Эмитент продемонстрировал смешанные квартальные результаты, оказавшиеся выше ожиданий. Менеджмент компании назвал своими целями экстенсивное развитие, а также улучшение технологичности и маржинальности. CEO заявил о начале нового продуктового цикла, в котором XPeng в течение следующих трех лет представит более 10 новых моделей, продолжит развивать продвинутые системы помощи водителю (ADAS) и выйдет на новые зарубежные рынки. Сопрезидент XPeng отметил, что планы компании по оптимизации затрат за счет новых технологий и повышения операционной эффективности показывают первые результаты", - указывает Лукьянчиков в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.