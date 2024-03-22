Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку бумаг En+

Инвестиционный банк "Синара" по-прежнему сохраняет позитивную оценку бумаг En+ Group, сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца.

"Показатели эмитента за 2П23 по МСФО улучшились в основном благодаря результатам ОК "РусАл", то есть металлургического сегмента. Его EBITDA во 2П23 ожидаемо выросла в 1,2 раза (до $496 млн), в то время как энергетический сегмент показал снижение данного показателя на 13,8% г/г (до $561 млн). Обесценение рубля (минус 21% г/г по среднему курсу пары USD/RUB) положительно сказалось на металлургическом бизнесе, что позволило нарастить рентабельность, и отрицательно на показателях энергосегмента, все транзакции в котором совершаются в рублях, - указывает эксперт. - En+ остается сильно закредитованной с коэффициентом ЧД/EBITDA на уровне 4,0 на конец 2023 года, и мы не ожидаем выплаты дивидендов в краткосрочной перспективе. Прогнозируем восстановление финансовых показателей в 2024 году благодаря результатам "РусАла" и по-прежнему позитивно оцениваем акции En+ Group".

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