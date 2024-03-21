Рубль в четверг подрос к основным валютам на фоне подготовки к налоговым выплатам марта

Москва. 21 марта. Доллар США, евро и китайский юань понизились на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков и в условиях подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта.

Курс доллара США составил 92,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,09 руб./EUR1, подешевев на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,65 копейки, до 95,67 руб. Курс китайского юаня опустился на 6,85 копейки - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос в основных валютных парах по итогам торгов четверга на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, оставившей без изменений текущую денежно-кредитную политику (ДКП), и заявлений ее главы Джерома Пауэлла, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Поддержку рублю также оказывают подготовка компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который приходится на 28 марта, свежая статистика по внешней торговле РФ и исполнение на Московской бирже квартальных фьючерсов на валютные пары.

Импорт в РФ за 2,5 месяца 2024 года снизился примерно на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил журналистам врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Импорт в этом году идет чуть медленнее, чем в прошлом, где-то порядка на 6-7% медленнее, чем в прошлом году", - озвучил он предварительные данные за 2,5 месяца.

По его словам, динамика импорта в I квартале во многом зависит от даты китайского Нового года. "Китайский Новый год туда или сюда сдвигается, чуть больше китайцы отдыхали или чуть меньше - мы сразу это чувствуем. В прошлом году снижение (импорта из Китая - ИФ) было в феврале, а в этом году мы это почувствовали в начале марта. К концу мая можно будет говорить о более четких тенденциях по импорту в этом году", - сказал он.

Комментируя сальдо торгового баланса, Давыдов отметил, что оно традиционно положительное - "сохраняется довольно серьезное превышение экспорта над импортом - порядка 30-35% по двум месяцам превышение экспорта над импортом". "У нас здоровый, хороший торговый баланс", - сказал он.

В пятницу, 22 марта, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров в пятницу на уровне 16%.

Банк России не давал новых сигналов перед мартовским заседанием. В феврале, оставив ставку неизменной, ЦБ убрал из пресс-релиза стандартную формулировку о будущей направленности денежно-кредитной политики. При этом сигнал можно считать нейтральным, пояснила тогда Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ на 18 марта, исходя из данных Росстата, немного замедлилась - до 7,71% с 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизилась до 7,58% (с 7,60% на 11 марта), если исходить из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий. Инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте продолжили снижение. Улучшение этих показателей, по мнению некоторых экспертов, вряд ли изменит решение ЦБ.

"Сегодня наступила дата экспирации квартального фьючерса по паре "доллар-рубль". Возможно, в связи с этим в середине торгового дня наблюдалась незначительная волатильность на валютном рынке. Перед предстоящим в пятницу заседанием Банка России по ключевой ставке курс национальной валюты несколько укрепился. Учитывая то, что банки прогнозируют сохранение ключевой ставки на текущем уровне, резких движений валютного курса не ожидается. В остальном курс рубля по отношению к иностранным валютам поддерживается жесткой монетарной политикой и продажей иностранной валюты Банком России. В конце месяца на курс российской валюты могут положительно повлиять предстоящие налоговые платежи", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Укрепление рубля происходило на фоне налогового периода, продаж иностранной валюты со стороны регуляторов, а также жесткой монетарной политики, проводимой Банком России, которая может сохраниться продолжительное время. На этой неделе состоится второе в 2024 году заседание ЦБ. Учитывая сохраняющуюся потребительскую инфляцию на повышенном уровне, ожидается, что Банк России сохранит ставку на прежнем уровне 16%. При этом снижение ставки ожидается не ранее второго полугодия 2024 года", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть опускаются в четверг, давление на рынок оказывает укрепление доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 0,81%, до $85,24 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,85%, до $80,58 за баррель.

Нефтяной рынок упал накануне, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие максимальное за два месяца снижение запасов нефти в стране. Такую динамику трейдеры связывают с перекупленностью рынка, пишет Market Watch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 марта на 73,62 копейки, до 91,9499 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,89 копейки, до 100,365 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 61,5 копейки по отношению к среде и составил 91,9522 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 64,57 копейки, уменьшившись до 91,9264 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 857,341 млн, из которых $278,727 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 578,614 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,63 копейки, до 100,4843 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 23,99 копейки, до 100,3161 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR728,356 млн, из которых EUR126,356 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR602,155 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в четверг смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 марта поднялась на 1 базисный пункт - до 15,69% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц, напротив, опустилась в четверг на 1 базисный пункт и составила 15,76% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,93% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта, до 15,35% годовых.