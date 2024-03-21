Рынок акций РФ в четверг превысил 3285п по индексу МосБиржи во главе с "Системой" и металлургами, просел ТКС

Москва. 21 марта. Рынок акций РФ в четверг смог подрасти на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и замедления укрепления рубля, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась к $85,3 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3285 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (+3,8%) и металлургических компаний, аутсайдерами выступили бумаги ПАО "ТКС Холдинг" (-2,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3286,69 пункта (+0,6%, утром индекс поднимался выше 3297 пунктов), индекс РТС - 1124,53 пункта (+1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 92,08 рубля (-0,17 рубля), днем курс опускался в район 91,4 руб./$1.

Подорожали акции АФК "Система" (+3,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Совет директоров "Роснефти" 28 марта рассмотрит вопрос о реализации программы приобретения акций НК на открытом рынке, сообщил эмитент.

Подешевели акции "ТКС Холдинг" (-2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "ОК РУСАЛ" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи в четверг продолжил восстановление, нацеливаясь на рубеж 3300 пунктов, хотя покупателей сдерживали снижавшиеся котировки нефти и укрепление рубля.

Внешний фон заметно улучшился в свете "голубиных" сигналов ФРС США по итогам мартовского заседания. Предварительные оценки индексов PMI европейских стран и США за март оказались недалеко от прогнозных ориентиров. В пятницу завершается саммит ЕС, в России главным событием дня станет заседание ЦБ РФ. Неожиданностей в части ключевой ставки не предвидится, регулятор сохранит ее на текущем уровне 16% годовых, но важными будут комментарии и прогнозы регулятора. X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 года, напомнил эксперт.

Приближение выходных в условиях сложной геополитики может сдерживать покупательскую активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 марта - 3235-3325 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, риторика Федрезерва США, который накануне обнародовал ожидаемое решение сохранить процентные ставки без изменений, оказалась неожиданно мягкой и негативно повлияла на курс доллара, что, в свою очередь, способствовало положительной реакции российского фондового рынка и росту курса рубля. Корпоративный новостной фон в России также остается положительным.

Цена нефти Brent просела из-за сохраняющихся опасений слабого спроса. Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции АФК "Система", скорее всего, в ожидании сильных финансовых результатов холдинга за 2023 год, особенно с учетом вышедшей ранее отчетности принадлежащего холдингу оператора связи МТС за 2023 год, считает аналитик. Лидерами понижения оказались акции "ТКС Холдинга", видимо, в результате коррекции после недавнего роста.

В пятницу индекс МосБиржи покажет колебания в коридоре 3200-3300 пунктов, пара USD/RUB может двигаться в диапазоне 91-93 руб./$1, полагает Мильчакова.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев также отмечает, что внешние рынки поддержали заявления Федрезерва США, который оставил ставку неизменной, но подтвердил, что может начать цикл ее снижения в текущем году. Нефть Brent торгуется выше $85 за баррель, оставаясь в восходящем тренде. Котировки поддерживает формирующийся дефицит на рынке, который вызван действиями ОПЕК+ по ограничению добычи. Также ценам не дают упасть геополитические факторы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и в Красном море, отмечает Яковлев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не оставляет попыток восстановить утерянные ранее в марте позиции. Рубль продолжает консолидацию вблизи достигнутых в предыдущие сессии уровней, не спеша с определением краткосрочного направления движения перед заседанием ЦБ РФ.

"ВК" (MOEX: VKCO) в четверг опубликовала слабые финансовые результаты за 2023 год, которые немного превзошли консенсус лишь по выручке (+36% г/г, до 132,8 млрд руб.), в то время как остальные метрики продемонстрировали существенное отставание от прогнозов, отметила аналитик.

С технической точки зрения акции "ВК" (630,6 рубля) после достижения в середине февраля локального пика демонстрируют слабость и движутся в направлении минимумов текущего года с ближайшей поддержкой 622 руб. (также средняя полоса Боллинджера недельного графика), в отличие от активного повышения таких акций роста, как "Яндекс" и Ozon, отмечает аналитик.

Нефть продолжает отступление от достигнутых ранее на этой неделе максимумов с ноября 2023 года. На данный момент снижение не представляет опасности для основного восходящего тренда и проходит в рамках снятия образовавшейся перекупленности, полагает Кожухова.

В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,3%, причем все три основных индикатора обновили исторические максимумы в один день впервые с ноября 2021 года.

Федрезерв ожидаемо не стал менять ставки, но повысил прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%. Прогноз на 2025 год был улучшен до 2% с 1,8%, на 2026 год - до 2% с 1,9%. Тем временем ожидания в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранены на уровне 2,4%, на 2025 год - повышены до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлены на уровне 2%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем, хотя некоторые экономисты ожидали его пересмотра в пользу снижения на 50 б.п.

При этом медианный прогноз на конец 2025 года теперь предполагает, что ставка будет составлять 3,9% (3,6% в декабре), на конец 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

В Азии в четверг также наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 просел на 0,5%, DAX и FTSE растут на 0,8-1,6%), продолжилось ралли в США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,8-1,1% во главе с Nasdaq).

Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) на заседании в четверг неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%. Потребительские цены в Швейцарии в феврале выросли на 1,2% в годовом выражении. По прогнозам регулятора, в 2024 году инфляция составит 1,4%, в 2025 году - 1,2%, в 2026 году - 1,1%.

Центробанк Турции в четверг неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 500 базисных пунктов и сообщил, что продолжит ужесточать политику в случае дальнейшего усиления инфляции. Ставка по семидневным операциям РЕПО поднята до 50% годовых с 45%, говорится в сообщении ЦБ. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

Банк Англии в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых.

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались вниз. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,31 за баррель (-0,7% и -1,6% накануне), майская цена WTI - $80,63 за баррель (-0,8% и -1,8% в среду).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца, сообщило министерство энергетики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на минувшей неделе осталась на уровне 13,1 млн б/с, по расчетам Минэнерго.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются высокая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+16% и +10,1% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+7%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+5,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,4%).

МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+3,9%) по итогам IV квартала 2023 года получила EBITDA в размере 17,9 млрд рублей, что на 84,7% выше аналогичного показателя 2022 года, сообщила компания. Рентабельность по EBITDA выросла до 8% с 6,5% в IV квартале 2022 года.

Банк России включил "СПБ биржу" (SPB: SPBE) (+3%) в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении регулятора. Она стала второй организацией в этом реестре, в августе 2023 года в него была включена "Московская биржа". В июне 2023 года ЦБ внес "СПБ биржу" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.

Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (+2,7%) по РСБУ в 2023 году выросла до 1,8 млрд рублей с 405,4 млн рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка группы снизилась на 19%, до 3,9 млрд руб.

Выросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,5% и +3,1% "префы"). Наблюдательный совет банка утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%", говорится в сообщении банка.

Кроме того, наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

Обновленная дивидендная политика банка "Санкт-Петербург" предусматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, содержит "прозрачный и понятный" механизм расчета размера дивидендов по итогам отчетного года при условии выплаты промежуточных дивидендов, а также условия пересмотра политики.

"Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2%) (НКХП, входит в группу "ОЗК") по итогам 2023 года получил 4,887 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности предприятия.

Скорректированная EBITDA En+ (MOEX: ENPG) (+0,8%) за 2023 год уменьшилась на 30,8%, до $2,157 млрд, говорится в сообщении компании. Снижение произошло на фоне результатов металлургического сегмента "Русала" (MOEX: RUAL), скорректированная EBITDA которого сократилась до $786 млн с $2,03 млрд в 2022 году. Скорректированная EBITDA энергетического сегмента En+ в 2023 году увеличилась на 3% и составила $1,292 млрд. Чистая прибыль группы в 2023 году сократилась на 61,2%, до $716 млн.

Выручка интернет-холдинга VK (+0,5%) в 2023 году увеличилась на 36% по сравнению с 2022 годом - до 132,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA VK по итогам 2023 года упал до 495 млн рублей с 19,98 млрд рублей в 2022 году. Показатель выручки VK оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а скорректированная EBITDA - существенно ниже. Согласно консенсус-прогнозу, выручка интернет-холдинга ожидалась в размере 132,2 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 2,44 млрд рублей.

Снизились акции Росбанка (MOEX: ROSB) (-6,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,9%), SFI (MOEX: SFIN) (-2,4%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,02 млрд рублей (из них 19,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,6 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинга" и 12,58 млрд рублей на акции "Яндекса").