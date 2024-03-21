Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 21 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,84% от номинала (доходность - 9,29% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,45% от номинала (доходность - 9,55% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за день). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 10 базисных пунктов, до 52,29% от номинала (его доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 10,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 38 базисных пунктов, подорожав до 79,97% от номинала (их доходность опустилась на 18 базисных пунктов, составив 15,53% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов, до 66,35% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 17,97% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 69,66% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 12,1% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 8 базисных пунктов, составив 66,82% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики после завершившегося накануне мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что снижение ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года.

Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году. Это было позитивно воспринято трейдерами, поскольку некоторые эксперты предполагали, что прогноз будет пересмотрен в пользу двух снижений. В то же время прогнозы для дальнейшей траектории ставки изменились: теперь ожидается, что к концу 2025 года ставка составит 3,9% (3,6% в декабре), к концу 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное изменение числа заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 209 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что число заявок составит 213 тыс.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале выросли на 9,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,38 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 3,94 млн домов с январского уровня в 4 млн.