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Главная / Мнения аналитиков / SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
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21 марта 2024 года 18:33
SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в комментарии инвестбанка. "Совет директоров "Интер РАО" в среду рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,326 руб. на акцию (доходность 8,1%), - отмечают эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалев. - Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 июня. Размер дивидендов совпал с нашими оценками и ожиданиями рынка, поскольку рекомендованная дивидендная выплата соответствует дивидендной политике компании (25% от чистой прибыли по МСФО, размер чистой прибыли по МСФО за 2023 год был раскрыт в конце февраля). Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Интер РАО". Они торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2024о на уровне 1,0, что значительно ниже среднего показателя по сектору (2,4). Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" акции "Интер РАО". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕРРАО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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