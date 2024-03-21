Драйверы для краткосрочного роста котировок акций ВК отсутствуют - ПСБ

Драйверы для краткосрочного роста котировок акций "ВК" отсутствуют, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Хейфец.

"ВК отчитался по МСФО за 2023 год: выручка выросла на 36% г/г, до 132,8 млрд руб., чистый убыток составил 34,3 млрд руб. против чистого убытка 3,9 млрд руб. в 2022 году, операционные расходы выросли на 61% г/г, до 133,4 млрд руб. Результаты ожидаемо слабые - компания находится в активной инвестиционной фазе, негативные моменты наблюдались уже в отчётности за I полугодие 2023 года. Главная причина слабых результатов - масштабное расширение бизнеса. Компания приобрела 25% экосистемы финтех-сервисов для предпринимателей Точка (за 11,6 млрд руб.), также консолидировала образовательную платформу Учи.ру. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги ВК. Не видим драйверов для роста котировок в ближайшее время", - пишет эксперт.

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