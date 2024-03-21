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21 марта 2024 года 15:44

Рубль днем заметно подрастает к основным валютам на фоне подготовки к налоговым выплатам марта

Москва. 21 марта. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков и в условиях подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта.

Курс доллара США составил 91,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,95 руб./EUR1, подешевев на 34,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,39 копейки, до 95,39 руб. Курс китайского юаня опустился на 9,4 копейки - до 12,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет в основных валютных парах в ходе дневных торгов четверга на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и при подготовке компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который приходится на 28 марта. Дополнительную поддержку рублю оказывает свежая статистика по внешней торговле РФ и исполнение на Московской бирже квартальных фьючерсов на валютные пары.

ФРС США накануне после закрытия торгов в валютной секции Мосбиржи сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне с июля прошлого года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-февраль 2024 года перечислила в бюджет 1 трлн 60 млрд рублей, заявил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов.

За январь-февраль 2023 года ФТС перечислила в бюджет 782 млрд рублей.

"По платежам идет напряженно, но в целом неплохо. На сегодняшний день превысили 1 трлн 400 млрд рублей (перечисления - ИФ), подбираемся к 1,5 трлн рублей. План квартала, надеюсь, выполним. Январь чуть больше сделали (плана - ИФ), февраль чуть меньше, то есть идем в рамках допустимых рабочих флуктуаций", - озвучил он оценку перечислений за 2,5 месяца.

Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет на 2024 год является амбициозным и превышает 7 трлн рублей против 6,46 трлн рублей в 2023 году, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС.

Как сообщалось, ФТС в 2023 году перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 622,9 млрд рублей (при плановом задании в 6,46 трлн рублей), что на 6,4% (на 400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, останется в торговом диапазоне 91,5-93 руб./$1 в четверг, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Позитивный внешний фон и экспирация деривативов на Московской бирже, по моему мнению, будут сдерживать интерес спекулятивных игроков к покупке валют. Поэтому актуальным по доллару и в четверг может остаться диапазон 91,5-93 руб./$1. Причем в случае сохранения высокой активности экспортеров американская валюта может отступить к его нижней границе", - пишет эксперт.

В пятницу, 22 марта, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров в пятницу на уровне 16%.

Банк России не давал новых сигналов перед мартовским заседанием. В феврале, оставив ставку неизменной, ЦБ убрал из пресс-релиза стандартную формулировку о будущей направленности денежно-кредитной политики. При этом сигнал можно считать нейтральным, пояснила тогда Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ на 18 марта, исходя из данных Росстата, немного замедлилась - до 7,71% с 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизилась до 7,58% (с 7,60% на 11 марта), если исходить из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий. Инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте продолжили снижение. Улучшение этих показателей, по мнению некоторых экспертов, вряд ли изменит решение ЦБ.

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 22 марта, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"В пользу того, что регулятор не станет поднимать ставку, говорят снижающееся инфляционное давление и инфляционные ожидания населения. Потребительское поведение развернулось к сберегательной модели. При этом текущая инфляция существенно выше целевого значения в 4%, а складывающаяся ситуация на внутреннем топливном рынке увеличивает риски инфляционного давления, - указывают эксперты. - Мы согласны с мнением рынка, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку на текущем уровне. Главная интрига будет состоять в том, какой сигнал пошлет регулятор. На наш взгляд, есть надежда на смягчение риторики".

Пауза в действиях Банка России по ключевой ставке остается базовым сценарием итогов мартовского заседания, считают аналитики Альфа-банка.

"Росстат сообщил об инфляции на уровне 0,06% н/н за неделю с 12 по 18 марта или 7,58% г/г. С начала месяца инфляция составила 0,11% по состоянию на 18 марта, что согласуется с нашим прогнозом в 0,3% м/м за март. Текущий инфляционный ландшафт позитивен накануне заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (пятница, 22 марта), и поэтому мы по-прежнему считаем паузу нашим базовым сценарием", - пишут эксперты в комментарии.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются днем в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о запасах топлива в США и итоги мартовского заседания ФРС.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,55%, до $85,48 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,59%, до $80,79 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,8%.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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