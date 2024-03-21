.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ВК на уровне "держать"
.
21 марта 2024 года 15:32
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ВК на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ВК" на уровне "держать", нейтрально оценив финансовые результаты компании за второе полугодие 2023 года, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Компания "ВК" опубликовала результаты за 2П23 по МСФО, которые совпали с нашими ожиданиями по выручке (+36% г/г до 76 млрд рублей), однако убыток по скорректированной EBITDA оказался больше, чем мы прогнозировали: на уровне 3,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей. В 2П22 этот показатель был положительным, составляя 6,8 млрд рублей, - указывает эксперт. - Инвестиции в новые направления бизнеса негативно сказались на финансовых показателях - в большей мере, чем мы прогнозировали. Тем не менее эта тенденция была во многом ожидаемой, и, на наш взгляд, наиболее важно долгосрочное, а не краткосрочное влияние этих инвестиций на рентабельность. Таким образом, мы нейтрально оцениваем результаты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
21 марта 2024 года 19:41
Москва. 21 марта. Доллар США, евро и китайский юань понизились на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков и в условиях подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.21 марта 2024 года 19:21
Рынок акций РФ в четверг превысил 3285п по индексу МосБиржи во главе с "Системой" и металлургами, просел ТКС
Москва. 21 марта. Рынок акций РФ в четверг смог подрасти на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и замедления укрепления рубля, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась к $85,3 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3285 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (+3,8%) и металлургических компаний, аутсайдерами выступили бумаги ПАО "ТКС Холдинг" (-2,8%). читать дальше
.21 марта 2024 года 19:08
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 21 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день. читать дальше
.21 марта 2024 года 19:00
"Финам" подтверждает рейтинг акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF на уровне "покупать" c целевой ценой HKD 5,30 за штуку, что предполагает потенциал роста 52% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "С начала 2023 года из китайского фондового рынка вышло очень много... читать дальше
.21 марта 2024 года 18:46
"Велес Капитал" повысил до "покупать" рекомендацию для бумаг "Полюса" с целевой ценой 14163 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Несмотря на рост мировых цен на золото, акции "Полюса" по-прежнему значительно отстают от динамики индекса Мосбиржи, -... читать дальше
.21 марта 2024 года 18:33
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в комментарии инвестбанка. "Совет директоров "Интер РАО" в среду рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,326 руб. на акцию (доходность 8,1%), - отмечают эксперты Георгий... читать дальше
.21 марта 2024 года 18:00
Драйверы для краткосрочного роста котировок акций "ВК" отсутствуют, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Хейфец. "ВК отчитался по МСФО за 2023 год: выручка выросла на 36% г/г, до 132,8 млрд руб., чистый убыток составил 34,3 млрд руб. против чистого убытка 3,9 млрд руб. в 2022 году,... читать дальше
.21 марта 2024 года 17:31
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Adobe Inc. с целевой ценой $650 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Егора Толмачева. "Adobe представила сильные результаты по итогам первого квартала 2024 финансового года, но прогнозы на второй оказались довольно консервативными, -... читать дальше
.21 марта 2024 года 17:03
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ВК" с целевой ценой 1139 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ВК" представила свои финансовые результаты за 2023 года: выручка опередила консенсус, однако EBITDA и чистый убыток... читать дальше
.21 марта 2024 года 16:31
Ребалансировка активов ПИФов создает возможность для наращивания позиций в акциях Роснефти и Газпром нефти - Газпромбанк
Ребалансировка активов ПИФов создает возможность для наращивания позиций в акциях "Роснефти" и "Газпром нефти", говорится в аналитическом материале исполнительного директора Управления анализа фондового рынка Газпромбанка Сергея Либина. Эксперт напоминает, что Указом Президента РФ №199 сняты... читать дальше
.21 марта 2024 года 16:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Carnival Corp. с целью $21 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,6%, стоп-приказ: $15,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Carnival Corporation опубликует квартальный... читать дальше
.21 марта 2024 года 15:44
Москва. 21 марта. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков и в условиях подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.21 марта 2024 года 14:59
Вероятен рост цены акций "АЛРОСА" до 84,1 рубля за штуку, сообщается в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "В данный момент в акциях "АЛРОСА" складывается интересная картина с точки зрения технического анализа, - отмечают аналитики. - Последний год бумаги компании находились под давлением из-за... читать дальше
.21 марта 2024 года 14:29
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг "Ленты" на фоне отчетности компании за 4К23, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Компания представила умеренно позитивные результаты за четвертый квартал, - пишет эксперт. - Сильные операционные... читать дальше
.21 марта 2024 года 14:02
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью $79 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "NextEra Energy остается лидером и главным бенефициаром... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.