Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ВК на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ВК" на уровне "держать", нейтрально оценив финансовые результаты компании за второе полугодие 2023 года, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Компания "ВК" опубликовала результаты за 2П23 по МСФО, которые совпали с нашими ожиданиями по выручке (+36% г/г до 76 млрд рублей), однако убыток по скорректированной EBITDA оказался больше, чем мы прогнозировали: на уровне 3,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей. В 2П22 этот показатель был положительным, составляя 6,8 млрд рублей, - указывает эксперт. - Инвестиции в новые направления бизнеса негативно сказались на финансовых показателях - в большей мере, чем мы прогнозировали. Тем не менее эта тенденция была во многом ожидаемой, и, на наш взгляд, наиболее важно долгосрочное, а не краткосрочное влияние этих инвестиций на рентабельность. Таким образом, мы нейтрально оцениваем результаты".

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