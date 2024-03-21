Вероятен рост цены акций АЛРОСА до 84,1 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятен рост цены акций "АЛРОСА" до 84,1 рубля за штуку, сообщается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"В данный момент в акциях "АЛРОСА" складывается интересная картина с точки зрения технического анализа, - отмечают аналитики. - Последний год бумаги компании находились под давлением из-за ухудшения финансовых показателей и увеличения капитальных затрат. По ожиданиям экспертов, оборотный капитал компании может нормализоваться в 2024 году, что также может обеспечить рост свободного денежного потока. Статистический спрэд акций "АЛРОСА" относительно индекса ММВБ сейчас находится примерно на уровне 1 стандартного отклонения от медианного значения. Акции пробуют пробить вверх уровень сопротивления 76 рублей. В случае успешного пробоя и закрепления выше этого уровня следующая потенциальная цель, с точки зрения теханализа, может быть 84 рубля за акцию".

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