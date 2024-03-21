ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 16% в марте - "Газпромбанк Инвестиции"

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 22 марта 2024 года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"В пользу того, что регулятор не станет поднимать ставку, говорят снижающееся инфляционное давление и инфляционные ожидания населения. Потребительское поведение развернулось к сберегательной модели. При этом текущая инфляция существенно выше целевого значения в 4%, а складывающаяся ситуация на внутреннем топливном рынке увеличивает риски инфляционного давления, - указывают эксперты. - Мы согласны с мнением рынка, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку на текущем уровне. Главная интрига будет состоять в том, какой сигнал пошлет регулятор. На наш взгляд, есть надежда на смягчение риторики".

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