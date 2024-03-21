Рынок акций РФ утром поднялся к 3300п по индексу МосБиржи, лидируют бумаги Полюса и СПБ

Москва. 21 марта. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent отскочила вверх к $86,5 за баррель) благодаря монетарным сигналам от Федрезерва США, индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3300 пунктов. В лидерах роста выступают акции ПАО "Полюс", подогретые ростом цен на золото; во "втором эшелоне" растут акции банка "Санкт-Петербург" на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3292,29 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1122,11 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар вырос до 92,41 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среднесрочной перспективе российский рынок акций, скорее всего, продолжит расти и не опустится до уровня поддержки в 3200 пунктов по индексу МосБиржи. Поэтому на горизонте нескольких месяцев можно будет увидеть восхождение индекса МосБиржи к 3500-3600 пунктам. Внешний фон пока позитивный, и впереди дивидендный сезон 2024 года. В США в четверг выйдет большой блок статистики, включая индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, а также данные о продажах домов на вторичном рынке и данные по безработице.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, итоги заседания ФРС подтолкнули золото и акции к рекордным пикам.

ФРС сохранила процентные ставки без изменений и была осторожна в прогнозах смягчения политики, подчеркивая важность борьбы с инфляцией. Тем не менее, ключевым для инвесторов фактором стало сохранение прогноза регулятора по трем снижениям процентной ставки в этом году в совокупности на 0,75 п.п.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI накануне отступили от сопротивлений $87 и $82,50 за баррель соответственно и сняли краткосрочную перекупленность. Котировки при этом удержали поддержки $85,50 и $81 за баррель, от которых восстанавливаются в четверг благодаря улучшению настроений на фондовых площадках после заседания ФРС и ослаблению доллара, считает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ находится вблизи верхней границы бокового канала 3000-3300 пунктов по индексу МосБиржи. Инвесторы могут проявлять осторожность в преддверии решения Банка России по ставке в пятницу. В четверг может наблюдаться повышенный интерес к акциям "Сегежи Групп" и "ВК" (MOEX: VKCO) на фоне публикации корпоративных отчетностей.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3275-3320 пунктов. Цены на сырье продолжают расти, это должно поддержать российский рынок. В то же время снижать спрос может пятничное заседание ЦБ РФ.

"Предпочтение отдаем акциям "ЛУКОЙЛа" и "Транснефти" (MOEX: TRNF). Могут попробовать подрасти бумаги "Роснефти" и "Газпром нефти" после двух дней падения. Под давлением должны быть акции "Яндекса" и расписки Ozon из-за их сильного роста в последние дни - бумаги этих компаний выглядят перекупленными", - считает он.

Акции "АЛРОСА" накануне закрыли дивидендный "гэп" с октября прошлого года. Также в среду вечером наблюдался рост цен на золото, что подогрело акции золотодобытчиков (цена золота в четверг превысила $2210 за унцию - прим. ИФ), отметил аналитик.

В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,3%, причем все три основных индикатора обновили исторические максимумы в один день впервые с ноября 2021 года.

Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне с июля прошлого года.

Кроме того, ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%. Прогноз на 2025 год был улучшен до 2% с 1,8%, на 2026 год - до 2% с 1,9%. Тем временем ожидания в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранены на уровне 2,4%, на 2025 год - повышены до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлены на уровне 2%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем, хотя некоторые экономисты ожидали его пересмотра в пользу снижения на 50 б.п.

При этом медианный прогноз на конец 2025 года теперь предполагает, что ставка будет составлять 3,9% (3,6% в декабре), на конец 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

В Азии в четверг также наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,9%).

Объем экспорта Японии в феврале увеличился на 7,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство финансов страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,3%, по данным Trading Economics. В январе экспорт подскочил на 11,9%.

Импорт Японии в прошлом месяце повысился на 0,5%. Рост был отмечен впервые с марта 2023 года. Средний прогноз экспертов предполагал увеличение на 2,2% после падения в январе на 9,8%.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) сохранило размер базовой ставки на уровне 5,75% годовых. Поскольку курс гонконгского доллара привязан к доллару США, решения HKMA в подавляющем большинстве случаев отражают изменения денежно-кредитной политики ФРС.

На нефтяном рынке утром в четверг цены также восстанавливаются, отыгрывая статистику о сокращении резервов в США на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $86,45 за баррель (+0,6% и -1,6% накануне), майская цена WTI - $81,7 за баррель (+0,5% и -1,8% в среду).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца, сообщило министерство энергетики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на минувшей неделе осталась на уровне 13,1 млн б/с, по расчетам Минэнерго.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются высокая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,4% и +10,1% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,8%), "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (+4,6%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,8%).

Банк России включил "СПБ биржу" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении регулятора. Она стала второй организацией в этом реестре, в августе 2023 года в него была включена "Московская биржа". В июне 2023 года ЦБ внес "СПБ биржу" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.

Акции банка "Санкт-Петербург" выросли до 306,9 рубля (+2,4%), "префы" - до 60,6 рубля (+2,4%). Наблюдательный совет банка утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%", говорится в сообщении банка.

Кроме того, наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

Обновленная дивидендная политика банка "Санкт-Петербург" предусматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, содержит "прозрачный и понятный" механизм расчета размера дивидендов по итогам отчетного года при условии выплаты промежуточных дивидендов, а также условия пересмотра политики.

Выручка интернет-холдинга VK (+0,2%) в 2023 году увеличилась на 36% по сравнению с 2022 годом - до 132,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA VK по итогам 2023 года упал до 495 млн рублей с 19,98 млрд рублей в 2022 году. Показатель выручки VK оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а скорр. EBITDA - существенно ниже. Согласно консенсус-прогнозу, выручка интернет-холдинга ожидалась в размере 132,2 млрд рублей, скорр. EBITDA - 2,44 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA En+ (MOEX: ENPG) (+0,4%) за 2023 год уменьшилась на 30,8%, до $2,157 млрд, говорится в сообщении компании. Снижение произошло на фоне результатов металлургического сегмента "Русала", скорректированная EBITDA которого сократилась до $786 млн с $2,03 млрд в 2022 году. Скорректированная EBITDA энергетического сегмента En+ в 2023 году увеличилась на 3% и составила $1,292 млрд. Чистая прибыль группы в 2023 году сократилась на 61,2%, до $716 млн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,87 млрд рублей (из них 3,95 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 3,33 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,61 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).