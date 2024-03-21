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21 марта 2024 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов заседания ЦБ РФ, запланированного на 22 марта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, причем все три основных индекса обновили исторические максимумы в один день впервые с ноября 2021 года. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне с июля прошлого года.

Кроме того, ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%. Прогноз на 2025 год был улучшен до 2% с 1,8%, на 2026 год - до 2% с 1,9%. Тем временем ожидания в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранены на уровне 2,4%, на 2025 год - повышены до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлены на уровне 2%. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем, хотя некоторые экономисты ожидали его пересмотра в пользу снижения на 50 базисных пунктов. При этом медианный прогноз на конец 2025 года теперь предполагает, что ставка будет составлять 3,9% (3,6% в декабре), на конец 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг, исключением выступает только рынок акций материкового Китая. Инвесторы оценивают итоги заседания ФРС и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 1,8%. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) сохранило размер базовой ставки 5,75% годовых. Поскольку курс гонконгского доллара привязан к доллару США, решения HKMA в подавляющем большинстве случаев отражают изменения денежно-кредитной политики ФРС. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК вырос на 2,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся за день на 1,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются утром в четверг. Поддержку рынку, в том числе, оказала новость о неожиданном сокращении резервов в США на прошлой неделе. В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются высокая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $86,47 за баррель, что на 0,61% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,6% - до $85,95 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросли на 0,55% - до $81,72 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов снизилась на 1,8% и составила $81,27 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца, сообщило министерство энергетики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на минувшей неделе осталась на уровне 13,1 млн б/с, по расчетам Минэнерго.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 марта снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,562 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,676 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,07% и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 890,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,8%), "Роснефть БО-09" (+0,57%) и "Роснефть БО-03" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-0,69%), "Металлоинвест БО-04" (-0,49%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что коллекторское агентство "АйДи Коллект" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций 6-й серии объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 25-32-го купонов, еще по 8,4% от номинала - в даты завершения 33-36-го купонов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 27 марта начнет размещение облигаций серий 005Р-28 и 005Р-29, размещение будет осуществляться по закрытой подписке в пользу Минфина России. Срок обращения выпуска 005Р-28 составит 18,5 лет, серии 005Р-29 - около 18 лет, оба с амортизационной системой погашения. Объемы займов пока не раскрываются.

ООО "Интерлизинг" планирует в первой половине апреля провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 лет. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

ВЭБ установил ставку 24-27-го купонов облигаций 19-й серии на уровне 14,21% годовых. Двадцатилетний выпуск облигаций на 10 млрд рублей был размещен в октябре 2012 года. Ставка текущего купона - 7,48% годовых, по займу 8 апреля предстоит исполнение оферты.

ООО "Правоурмийское" установило ставки 11-14-го купонов 9-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 16,5% годовых. Компания разместила выпуск в мате 2019 года. Ставка 1-10-го купонов установлена на уровне 9,5% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 21-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 21% годовых. Ставка 17-24-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, текущего купона - 21% годовых, купоны квартальные. Мосбиржа 9 ноября 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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