Возможно временное ослабление рубля до 93 руб./$1 в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Возможно временное ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня 93 руб./$1 в четверг на фоне вероятной повышенной волатильности на рынке, связанной с экспираций квартальных фьючерсов, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

В целом ситуация на валютном рынке РФ остается прежней, отмечают эксперты.

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