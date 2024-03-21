Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 91,5-93 руб./$1 в четверг - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, останется в торговом диапазоне 91,5-93 руб./$1 в четверг, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Позитивный внешний фон и экспирация деривативов на Московской бирже, по моему мнению, будут сдерживать интерес спекулятивных игроков к покупке валют. Поэтому актуальным по доллару и в четверг может остаться диапазон 91,5-93 руб./$1. Причем в случае сохранения высокой активности экспортеров американская валюта может отступить к его нижней границе", - пишет эксперт.

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