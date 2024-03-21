Уолл-стрит обновила рекорды

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, все три основных индекса обновили исторические максимумы. Фондовые индексы Азии растут в четверг за исключением материкового Китая. Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в четверг.

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, причем все три основных индекса обновили исторические максимумы в один день впервые с ноября 2021 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,03% и составил 39512,13 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,89% - до 5224,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,25% и составил 16369,41 пункта.

Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне с июля прошлого года.

Кроме того, ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%. Прогноз на 2025 год был улучшен до 2% с 1,8%, на 2026 год - до 2% с 1,9%. Тем временем ожидания в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранены на уровне 2,4%, на 2025 год - повышены до 2,2% с 2,1%, на 2026 год - оставлены на уровне 2%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем, хотя некоторые экономисты ожидали его пересмотра в пользу снижения на 50 б.п.

При этом медианный прогноз на конец 2025 года теперь предполагает, что ставка будет составлять 3,9% (3,6% в декабре), на конец 2026 года - 3,1% (2,9% в декабре).

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года. При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

Акции General Mills Inc. (SPB: GIS) подорожали на 1,2%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль и незначительно сократил выручку, при этом оба показателя превысили ожидания рынка.

Котировки акций Intel Corp. (SPB: INTC) повысились на 0,4% на сообщениях, что власти США могут предоставить компании $8,5 млрд в рамках мер по поддержке полупроводниковой отрасли.

Цена бумаг американского биржевого оператора Nasdaq Inc. (SPB: NDAQ) опустилась на 2,5% на новости, что Дубайская биржа (Borse Dubai) продает примерно треть принадлежащих ей акций компании.

Капитализация Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) выросла на 3,5% после того, как оператор сети ресторанов анонсировал сплит акций с коэффициентом "50 к 1".

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 3,7%, хотя финансовый директор компании Брайан Уэст предупредил о более существенных, чем ожидалось, рисках для показателя свободного денежного потока в текущем квартале из-за сокращения поставок самолетов. По его оценке, показатель сократится на $4-4,5 млрд, тогда как аналитики в среднем ждали снижения на $1 млрд.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг, исключением выступает только рынок акций материкового Китая.

Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых. Кроме того, медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что ставка будет уменьшена на 75 базисных пунктов (б.п.) в текущем году, что предусматривает три сокращения на 25 б.п. каждое. Некоторые экономисты предполагали, что этот прогноз может быть пересмотрен в пользу двух снижений.

Пауэлл положительно оценил перспективы снижения инфляции и заявил, что она постепенно движется к целевому уровню ФРС в 2%. При этом он не стал отвечать на вопрос о сроках первого снижения ставки, повторив, что Федрезерв принимает решения на каждом заседании отдельно в зависимости от поступающих данных.

Объем экспорта Японии в феврале увеличился на 7,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство финансов страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,3%, по данным Trading Economics. В январе экспорт подскочил на 11,9%.

Импорт Японии в прошлом месяце повысился на 0,5%. Рост был отмечен впервые с марта 2023 года. Средний прогноз экспертов предполагал увеличение на 2,2% после падения в январе на 9,8%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК прибавил 1,9%.

Наиболее существенное повышение показывают котировки акций электроэнергетической компании Tokyo Electric Power (+6,4%), финансовой Concordia Financial Group (+6,2%) и фармацевтической Sumitomo Pharma (+5,5%).

Также растет цена бумаг представителей высокотехнологической отрасли, включая Tokyo Electron - на 5,3%, Lasertec Corp. - на 3,1%, Advantest Corp. - на 2%, Screen Holdings - на 2,1%, Sumco Corp. - на 5,1%.

В число лидеров снижения входят акции транспортных компаний Nippon Yusen K.K. (-2,8%), Kawasaki Kisen Kaisha (-2,3%) и Mitsui O.S.K. Lines (-2,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 1,8%.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) сохранило размер базовой ставки 5,75% годовых. Поскольку курс гонконгского доллара привязан к доллару США, решения HKMA в подавляющем большинстве случаев отражают изменения денежно-кредитной политики ФРС.

На Гонконгской фондовой бирже сильно подорожали акции сети ресторанов Haidilao International (+5,5%), девелоперов Longfor Group (+5,4%) и China Overseas Land & Investment (+4,9%).

Цена бумаг интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) поднялась на 4% и 1,7% соответственно, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 2,7% и 2,1% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК увеличился на 2,2%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросли на 2,6%, сталелитейной Posco - на 0,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,7%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся за день на 1,1%.

Лидером подъема стали акции туристического онлайн-сервиса Webjet, подорожавшие на 9,2%.

Котировки крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросли на 0,8%, конкурирующей Rio Tinto - уменьшились на 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в четверг. Поддержку рынку, в том числе, оказала новость о неожиданном сокращении резервов в США на прошлой неделе.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются высокая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск составляла $86,58 за баррель, что на $0,63 (0,73%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,43 (1,6%) - до $85,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на $0,52 (0,6%) - до $81,79 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов снизилась на $1,46 (1,8%) и составила $81,27 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца, сообщило министерство энергетики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на минувшей неделе осталась на уровне 13,1 млн б/с, по расчетам Минэнерго.