"Финам" рекомендует покупать акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $32,2 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Генетические исследования год за годом становятся более масштабными и доступными по стоимости. Удешевление технологии способствует расширению масштабов и повышению их скорости, а это создает для биотехнологических компаний больше возможностей по созданию новых препаратов. Увеличение государственного финансирования в области микробиологии и генетики является одним из основных факторов, способствующих росту мирового рынка геномики. Индексный фонд с привязкой к геномике и иммунологии находится в фазе отскока и имеет солидный "апсайд" в ближайший год", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.