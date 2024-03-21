Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи в четверг утром - БКС Экспресс

Возможно продолжение роста индекса Мосбиржи в четверг утром на положительном внешнем фоне, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"С технической точки зрения замедление динамики индекса Мосбиржи на спуске - хороший сигнал. Трендовая опора на 3200 пунктах далеко внизу, поэтому говорить о развороте глобальной восходящей тенденции лишь по последним дням пока не имеет смысла. А вот ожидать возврата на принципиальные 3300 пунктов можно в ближайшие сессии. Таргет на конец года над 3600 пунктами не меняется. Внешний фон положительный, и на старте сессии восстановление рынка способно продолжиться", - пишет аналитик в комментарии.

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