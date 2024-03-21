Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании решений ЦБ РФ

Москва. 21 марта. Доллар США слабо меняется, юань немного растет на Московской бирже утром в четверг, рубль находится в относительном равновесии в преддверии заседания совета директоров Банка России.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,27 руб./$1 (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 41,86 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,05 коп. - до 12,8 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта после укрепления накануне легла в боковик на старте торгов в преддверии заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Мировые фондовые площадки подают позитивные сигналы, на сырьевом рынке наблюдается смена настроений. Цены на нефть пытаются восстановиться после ощутимого отката в ходе предыдущей сессии, по итогам которой котировки Brent ослабели на 1,6%, а фьючерсы на американский эталон WTI - более чем на 2%.

Рынок взвесил итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое не принесло сюрпризов, и теперь находится в ожидании очередного ключевого события недели. Аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 марта.

Банк России не давал новых сигналов перед мартовским заседанием. В феврале, оставив ставку неизменной, ЦБ убрал из пресс-релиза стандартную формулировку о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). При этом сигнал можно считать нейтральным, пояснила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ на 18 марта, исходя из данных Росстата, немного замедлилась - до 7,71% с 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизилась до 7,58% (с 7,60% на 11 марта), если исходить из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий. Инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте продолжили снижение. Улучшение этих показателей, по мнению некоторых экспертов, вряд ли изменит решение ЦБ.

В четверг и пятницу на заседании Евросовета планируется обсуждение 14-го пакета антироссийских санкций, в который могут быть включены, в том числе, марганцевая руда и оксид алюминия. Евросоюз с февраля 2022 года утвердил 13 пакетов санкций против России. Последний из них был утвержден 23 февраля.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,51 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,75 за баррель, что на 0,59% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает позитивный настрой: китайский CSI 300 снизился 0,17%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,74%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,74%, южнокорейский Kospi окреп на 2,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,89%.

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, причем все три основных индекса обновили исторические максимумы в один день впервые с ноября 2021 года. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,03% и составил 39512,13 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,89% - до 5224,62 пункта. Nasdaq Composite прибавил 1,25% и составил 16369,41 пункта.

Инвесторы оценивали итоги заседания ФРС. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне с июля прошлого года.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня.