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20 марта 2024 года 19:41

Рубль в среду умеренно подрос к основным валютам в рамках подготовки к налоговым выплатам марта

Москва. 20 марта. Доллар США и китайский юань развернулись вниз, евро ускорил темпы снижения на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль перешел к повышению к бивалютной корзине с учетом роста спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед налоговыми выплатами марта.

Курс доллара США составил 92,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,29 руб./EUR1, подешевев на 36,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,18 копейки, до 95,87 руб. Курс китайского юаня снизился на 3,6 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к основным валютам по итогам торгов в среду в рамках подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который приходится на 28 марта. При этом участники рынка находятся в ожидании ключевых событий недели - заседаний Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США (19-20 марта) и Банка России (22 марта).

Итоги заседания ФРС будут подведены в среду, в 21:00 МСК. Американский Центробанк объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. В 21:30 МСК начнется пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам мартовского заседания, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

В пятницу, 22 марта, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте немного снизились. В феврале ожидания компаний тоже снижались (вернулись тогда на средний уровень 2023 года).

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте опустились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Как следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, оценка наблюдаемой населением инфляции в марте уменьшилась с 15,2% до 14,8%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, несмотря на снижение цен на нефть, российская валюта по итогам торгов в среду умеренно укрепилась как к доллару, так и к евро. "Во вторник цена ближайшего фьючерса на Brent на бирже ICE поднималась выше $87 за баррель впервые со 2 ноября прошлого года, однако в среду вечером майский контракт торгуется ниже $86 за баррель. Запасы нефти в США, по данным EIA, на неделе по 15 марта снизились на 1,95 млн баррелей, снижение оказалось выше рыночного консенсуса. Если говорить о зарубежных событиях, сегодня вечером станут известны итоги заседания ФРС. Рынок уверен, что ставка сегодня останется на текущем уровне в 5,25-5,5%, рассчитываемая по фьючерсам вероятность этого событий близка к 100%. Тем не менее, на курс доллара по отношению к остальным валютам могут оказать влияние обновленные прогнозы регулятора, а также риторика главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции", - говорит Беспалов.

"Если говорить о российских событиях, в пятницу решение по ставке примет Банк России. Полагаем, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в 16%. Инфляционные ожидания в марте снизились на 0,4 п.п., до 11,4%, но все же остаются высокими по сравнению с таргетом регулятора, в то время как годовая инфляция в феврале выросла до 7,69%. На фоне таких цифр говорить о снижении ставки в ближайшие несколько месяцев, на наш взгляд, преждевременно", - подчеркивает Беспалов.

"Рубль после позитивного старта некоторое время сдержанно укреплялся, но затем вернулся к нисходящей динамике. Правда, данное движение было неустойчивым, а во второй половине торгов российская валюта резко укрепилась и вышла в неплохой плюс. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Он обусловлен недостаточным объемом экспортной выручки, а также возросшими расходами госбюджета. Поддержку рублю способно оказать постепенное усиление влияния подорожавшей нефти на объем экспорта в денежном выражении. Дополнительным позитивом на краткосрочном горизонте выступит приближение очередного налогового периода, пик которого приходится на последнюю неделю месяца. Многие компании заранее продают инвалюту для фискальных платежей", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Падение цен на нефть усилилось вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в Соединенных Штатах и ждут итогов заседания ФРС.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 1,67%, до $85,92 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,16%, до $81,75 за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 0,6%, WTI - на 0,9%, причем обе марки обновили максимумы с октября.

Как стало известно из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 18 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 15 марта. Неделей ранее показатель сократился на 220 тыс. баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 марта на 46,18 копейки, до 92,6861 руб./$1, и увеличил курс евро на 50,92 копейки, до 100,6139 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 45,15 копейки по отношению ко вторнику и составил 92,5672 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 28,73 копейки, увеличившись до 92,5721 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 171,036 млн, из которых $275,739 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $895,297 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 58,57 копейки, до 100,6006 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 38,15 копейки, до 100,556 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR567,918 млн, из которых EUR100,971 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR466,947 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в среду провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 285,1 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 1 трлн 285,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 марта опустилась на 4 базисных пункта - до 15,68% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц не изменилась в среду, оставшись на отметке 15,77% годовых, на 3 месяца - повысилась на 1 базисный пункт и составила 15,93% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 2 базисных пункта, до 15,33% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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