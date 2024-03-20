Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 20 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта, до 66,7% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,3% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 66,47% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 9,53% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подрос в цене на 16 базисных пунктов - до 52,34% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта, составив 10,69% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 9 базисных пунктов, подешевев до 79,6% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 15,71% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 3 базисных пункта, до 66,35% от номинала (доходность не изменилась и составила 17,92% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене также на 3 базисных пункта - до 69,46% от номинала (их доходность осталась на уровне предыдущего дня - 12,15% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 40 базисных пунктов, составив 66,84% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение Федрезерва будет озвучено в 21:00 мск, а в 21:30 стартует традиционная пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Рынок уверен, что регулятор сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых (ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля). При этом американский ЦБ может пересмотреть свой прогноз относительно числа снижений ставки в 2024 году. Текущий прогноз предусматривает три сокращения стоимости заимствований, новый может предполагать всего два понижения.

"Есть оптимизм в отношении того, что Федрезерв не станет удивлять нас в среду, - отметил инвестиционный директор Cetera Investment Management Джин Голдман. - Мы считаем, что три снижения остаются на повестке дня".