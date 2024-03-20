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20 марта 2024 года 18:36
"Финам" подтверждает рейтинг акций Транснефти на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Транснефти" и целевую цену на уровне 1769 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10,2%. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 22,1%, отмечается в комментарии инвесткомпании. " Вышедшая отчетность компании по МСФО показала, что "Транснефть" продолжает наращивать финансовые результаты на фоне индексации тарифов и удлинения маршрутов экспорта, а чистая прибыль оказалась выше ожиданий рынка., - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Финансовые результаты по итогам года позволяют рассчитывать на дивидендную доходность 11,9% - неплохое значение для защитной акции. Кроме того, "Транснефть" все еще имеет умеренную оценку по мультипликаторам - EV/EBITDA 2024E, по нашим расчетам, равен 2,5". "Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В начале года компания транспортировала около 83% всей нефти и 29% всех нефтепродуктов в России. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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