"Финам" подтверждает рейтинг акций Транснефти на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Транснефти" и целевую цену на уровне 1769 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10,2%. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 22,1%, отмечается в комментарии инвесткомпании.

" Вышедшая отчетность компании по МСФО показала, что "Транснефть" продолжает наращивать финансовые результаты на фоне индексации тарифов и удлинения маршрутов экспорта, а чистая прибыль оказалась выше ожиданий рынка., - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Финансовые результаты по итогам года позволяют рассчитывать на дивидендную доходность 11,9% - неплохое значение для защитной акции. Кроме того, "Транснефть" все еще имеет умеренную оценку по мультипликаторам - EV/EBITDA 2024E, по нашим расчетам, равен 2,5".

"Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В начале года компания транспортировала около 83% всей нефти и 29% всех нефтепродуктов в России.

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