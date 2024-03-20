Сильная отчетность поддержит акции Xiaomi в краткосрочной перспективе - инвестбанк "Синара"

Сильная финансовая отчетность Xiaomi за 2023 год окажет поддержку котировкам акций компании в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Ккомпания опубликовала финансовые результаты за 4К23 и за весь 2023 год. Выручка в отчетном квартале составила CNY73,2 млрд, оказавшись на уровне ожиданий, а чистая прибыль (CNY4,9 млрд) превысила прогноз (CNY3,77 млрд) сразу на 30%, - отмечает аналитик Александр Гайда. - Опубликованные цифры по чистой прибыли оказались выше ожиданий, что должно оказать поддержку котировкам Xiaomi в краткосрочной перспективе. Инвесторы сейчас также следят за появлением нового электромобиля Xiaomi, цену на который объявят на следующей неделе: это может стать катализатором роста в бумаге".

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