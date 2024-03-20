Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 92,5-93,6 руб./$1 в ближайшие дни - Россельхозбанк

Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 92,5-93,6 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Цены на нефть пока выступают сдерживающим фактором ослабления рубля, - отмечает эксперт. - После публикации обнадеживающих прогнозов Международного энергетического агентства о состоянии глобального спроса на нефть в 2024 году, а также сильной статистики Китая по росту промышленного производства за первые два месяца на 7% и росту потребления электроэнергии, одного из ключевых показателей деловой активности в экономике страны, более чем на 11%, нефтяные котировки обрели импульс к росту, выйдя из периода длительной консолидации. Нельзя сбрасывать со счетов и такие факторы поддержки рубля как сохраняющуюся жесткость денежно-кредитных условий, обеспечивающую относительно более высокую привлекательность рублевых активов, так и приближающийся "налоговой" сезон. На внешнем валютном рынке пара CNY/USD после роста с уровня 7,18 достигла сопротивления на уровне 7,21, и дальнейшее снижение курса юаня выглядит неочевидно. Прогнозный краткосрочный диапазон пары RUB/USD 92,5-93,6, пары рубль/юань 12,8-12,95".

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