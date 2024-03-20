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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, скорее всего, удержит ставку на текущем уровне в марте - Райффайзенбанк
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20 марта 2024 года 15:11
ЦБ РФ, скорее всего, удержит ставку на текущем уровне в марте - Райффайзенбанк
ЦБ РФ, скорее всего, удержит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых на заседании 22 марта, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "По оперативным оценкам ООО "инФОМ", опубликованным ЦБ, инфляционные ожидания в марте снизились до 11,5% г/г после 11,9% г/г, - указывают аналитики банка. - Наблюдаемая инфляция также сократилась - до 14,8% г./г. после 15,2% г./г. Таким образом, тренд на улучшение восприятия ценового фона респондентами сохранился третий месяц подряд. Более того, снижение индексов происходит устойчиво и сонаправлено для групп со сбережениями и без сбережений. Мы полагаем, что на заседании на этой неделе ЦБ сохранит ключевую ставку и достаточно ястребиный сигнал о неизменной ставке на ближайшие заседания. Более позитивные последние оценки по инфляции и инфляционным ожиданиям должны быть отмечены регулятором, но вряд ли будут восприняты как устойчивые". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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