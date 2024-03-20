"Префы" Транснефти интересны для покупок - ПСБ

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает привилегированные акции "Транснефти" и считает их интересными для инвестиций в текущий момент (прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1874 рубля за штуку), сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

"Эмитент отчитался за 2023 год по МСФО, выручка и прибыль рекордные. Компания превзошла ожидания рынка. Исходя из дивидендной политики (50% чистой прибыли по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб. на акцию, доходность - 12,7%. Драйвером роста финпоказателей в 2024 году может быть индексация тарифов на 7,2%", - отмечает аналитик.

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