"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CF Industries с целью $100

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CF Industries Holdings с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,88%, стоп-приказ: $79,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что к факторам роста эмитента можно отнести позитивные данные последней отчетности, согласно которым ROE составляет 28,32%, а P/Bv - 2,84.

"С технической точки зрения котировки акций консолидируются на максимумах 2024 года на уровне сопротивления $86,33, формируя спекулятивные сигналы к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $79,2 риск на портфель составит 0,41%", - указывают в "Финаме".

CF Industries Holdings - американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, в том числе аммиака, мочевины и аммиачной селитры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.