"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,31%, стоп-приказ: 7200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Дивиденды эмитента на горизонте двенадцати месяцев (выплаты за второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года) могут составить около 1200 руб. на акцию, что соответствует привлекательной доходности на уровне 15,9%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящая тенденция продолжается, цена сделала ретест пробитого сопротивления на уровне 7300 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7200 руб. риск на портфель составит 0,20%", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь "Роснефти".

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