ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 16% в пятницу, 22 марта - "БКС МИ"

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (16% годовых) на заседании 22 марта 2024 года, веских аргументов в пользу повышения или понижения в настоящее время нет, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Инерция в росте цен сохраняется, но есть признаки постепенного слома тренда. Согласно нашему базовому прогнозу, ЦБ РФ сохранит ставку на текущем уровне и начнет снижение не ранее июля. Первый шаг не будет большим. К июлю у регулятора будет больше данных по продовольственной инфляции и инфляции услуг, включая индексацию тарифов. Не стоит ждать сильного движения ставки вниз раньше осени. Основной вклад в снижение придется на IV квартал 2024 года, - указывают эксперты. - Как и ранее, ожидаем, что к концу текущего года ЦБ снизит ставку до 12%. Однако есть вероятность более жесткого развития событий с менее выраженным потенциалом снижения ставки".

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